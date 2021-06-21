Україна – знову 2-га в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

За минулу добу у світі діагностували понад 295 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії і Колумбії. За добовою смертністю Україна 32 у світі і 2 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 53 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 44 тисячі, а у Колумбії – майже 29 тисяч випадків.

Окрім того, понад 17 тисячі хворих зареєстрували в Росії, а в Індонезії– понад 14 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Південна Африка та Аргентина.

В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Франція.

Україна серед країн світу займає 56 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 9 позицію.

У світі померли за добу понад 6 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 163 805 325 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 882 008 смертей від COVID-19.

Передісторія:

У суботу, 19 червня, в країні зафіксували ще 479 випадків Covid, при цьому 24 хворих померли.

Нагадаємо: Україна кілька разів опинялася на 2 місці за добовою смертністю від коронавірусу, у тому числі й цього місяця.