Украина – снова 2-я в Европе по суточной смертности от коронавируса
За минувшие сутки в мире диагностировали более 295 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и Колумбии. По суточной смертности Украина – 32 в мире и 2 в Европе.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 53 000 новых заражений, в Бразилии - более 44 000, а в Колумбии - почти 29 000 случаев.
Кроме того, более 17 тысяч больных зарегистрировали в России, а в Индонезии - более 14 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Южная Африка и Аргентина.
В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Франция.
Украина среди стран мира занимает 56 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 9 позицию.
В мире умерли за сутки более 6000 человек, в которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга 163805325 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.
Предыстория:
- 19 июня в стране зафиксировали 479 новых случаев Covid, при этом 24 больных умерли.
Напомним: Украина несколько раз оказывалась на 2 месте по суточной смертностью от коронавируса, в том числе и в этом месяце.