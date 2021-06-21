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Украина – снова 2-я в Европе по суточной смертности от коронавируса

Понедельник, 21 июня 2021, 06:12
Украина – снова 2-я в Европе по суточной смертности от коронавируса

За минувшие сутки в мире диагностировали более 295 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и Колумбии. По суточной смертности Украина – 32 в мире и 2 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 53 000 новых заражений, в Бразилии - более 44 000, а в Колумбии - почти 29 000 случаев.

Кроме того, более 17 тысяч больных зарегистрировали в России, а в Индонезии - более 14 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Южная Африка и Аргентина.

В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Франция.

Украина среди стран мира занимает 56 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 9 позицию.

 

В мире умерли за сутки более 6000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 163805325 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

Предыстория:

  • 19 июня в стране зафиксировали 479 новых случаев Covid, при этом 24 больных умерли.

Напомним: Украина несколько раз оказывалась на 2 месте по суточной смертностью от коронавируса, в том числе и в этом месяце

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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