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Окупанти 5 разів "зривали тишу" на Донбасі

Понеділок, 21 червня 2021, 07:28
Окупанти 5 разів зривали тишу на Донбасі

За добу 20 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли та 1 проліт БПЛА.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.

Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Причепилівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новозванівки окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 120-го калібру.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

Втрат серед українських захисників немає.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна
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