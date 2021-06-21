Окупанти 5 разів "зривали тишу" на Донбасі
За добу 20 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли та 1 проліт БПЛА.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.
Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Причепилівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Новозванівки окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 120-го калібру.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.
Втрат серед українських захисників немає.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.