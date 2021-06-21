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Оккупанты 5 раз "срывали тишину" на Донбассе

Понедельник, 21 июня 2021, 07:28
Оккупанты 5 раз срывали тишину на Донбассе

За сутки 20 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрелы и 1 пролет БПЛА.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: В районе населенного пункта Старогнатовка оккупанты осуществляли обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.

Неподалеку Майского российские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Причепиловки враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Новозвановки оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го калибра.

На Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Потерь среди украинских защитников нет.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 21 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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