Спад заражений на праздники: в Украине обнаружили 323 случая Covid
Понедельник, 21 июня 2021, 08:19
В воскресенье, 20 июня, в Украине зафиксировали 323 новых случая коронавируса, 375 человек с Covid госпитализировали.
Источник: Минздрав
Детали: В течение суток 16 больных умерли.
На Троицу были госпитализированы 375 больных, выздоровели 677 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (95) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.
Минздав сообщает, что за сутки было сделано 14098 тестов.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 229 846 человек, болезнь унесла жизни 52 032 украинцев.
Напомним:
- За минувшие сутки в мире диагностировали более 295 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и Колумбии. По суточной смертности Украина – 32 в мире и 2 в Европе.
- В субботу в Украине зафиксировали 479 новых случаев Covid, при этом 24 больных умерли.
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Украинская правда