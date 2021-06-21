Спад заражений на праздники: в Украине обнаружили 323 случая Covid

В воскресенье, 20 июня, в Украине зафиксировали 323 новых случая коронавируса, 375 человек с Covid госпитализировали.

Источник: Минздрав

Детали: В течение суток 16 больных умерли.

На Троицу были госпитализированы 375 больных, выздоровели 677 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (95) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

Минздав сообщает, что за сутки было сделано 14098 тестов.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 229 846 человек, болезнь унесла жизни 52 032 украинцев.

Напомним:

За минувшие сутки в мире диагностировали более 295 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и Колумбии. По суточной смертности Украина – 32 в мире и 2 в Европе.

В субботу в Украине зафиксировали 479 новых случаев Covid, при этом 24 больных умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП