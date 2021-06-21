Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спад заражений на праздники: в Украине обнаружили 323 случая Covid

Понедельник, 21 июня 2021, 08:19
Спад заражений на праздники: в Украине обнаружили 323 случая Covid

В воскресенье, 20 июня, в Украине зафиксировали 323 новых случая коронавируса, 375 человек с Covid госпитализировали.

Источник: Минздрав

Детали: В течение суток 16 больных умерли.

На Троицу были госпитализированы 375 больных, выздоровели 677 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (95) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

Минздав сообщает, что за сутки было сделано 14098 тестов.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 229 846 человек, болезнь унесла жизни 52 032 украинцев.

Напомним:

  • За минувшие сутки в мире диагностировали более 295 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и Колумбии. По суточной смертности Украина – 32 в мире и 2 в Европе.
  • В субботу в Украине зафиксировали 479 новых случаев Covid, при этом 24 больных умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: