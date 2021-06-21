Походження Covid: США вимагають від Китаю співпраці при розслідуванні

Сполучені Штати пригрозили Китаю міжнародною ізоляцією, у разі, якщо влада КНР не співпрацюватиме при розслідуванні походження Covid-19, що спричинив пандемію.

Джерело: радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у коментарі Fox News

Деталі: радник Джо Байдена розповів, що президент США в ході саміту G7 закликав міжнародних партнерів чинити політичний і дипломатичний тиск на Китай, аби нарешті вдалося провести прозоре розслідування причин виникнення й розповсюдження вірусу.

За словами Саллівана, Байден попросив лідерів країни "Великої сімки" підтримати заяву стосовно того, що Китай має дозволити провести розслідування на своїй території.

Позиція Вашингтона полягає у тому, що дипломатичний тиск має поставити Китай перед вибором: або влада країни дозволить з’ясувати, "звідки це взялося", або Пекін зіштовхнеться з ізоляцією з боку міжнародного співтовариства.

Однак за будь яких умов, при пошуку реальних витоків пандемії США не покладатимуться виключно на Китай – розвідувальні служби Сполучених Штатів та союзників окремо розслідують справу про походження коронавірусу.

Нагадаємо: