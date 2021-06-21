Происхождение Covid: США требуют от Китая сотрудничества при расследовании
Соединенные Штаты пригрозили Китаю международной изоляцией, в случае, если власти КНР не будут сотрудничать при расследовании происхождения Covid-19.
Источник: советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в комментарии Fox News
Детали: Советник Джо Байдена рассказал, что президент США в ходе саммита G7 призвал международных партнеров оказывать политическое и дипломатическое давление на Китай, чтобы наконец удалось провести прозрачное расследование причин возникновения и распространения вируса.
По словам Салливана, Байден попросил лидеров стран "Большой семерки" поддержать заявление о том, что Китай обязан позволить провести расследование на своей территории.
Позиция Вашингтона заключается в том, что дипломатическое давление должно поставить Китай перед выбором: либо власти страны позволят выяснить, "откуда это взялось", либо Пекин столкнется с изоляцией со стороны международного сообщества.
Однако при любых условиях, при поиске реальных истоков пандемии США не будет полагаться исключительно на Китай – разведывательные службы США и союзников отдельно расследуют дело о происхождении коронавируса.
Напомним:
- В феврале эксперты миссии ВОЗ, которые работали в Китае с целью определить происхождение COVID-19, тогда исключили теорию происхождения вируса из лаборатории Уханя.
- Но уже мае стало известно, что по данным британских спецагентов, вполне вероятно, что пандемия началась именно с утечки коронавируса из китайской исследовательской лаборатории.