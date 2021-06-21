Происхождение Covid: США требуют от Китая сотрудничества при расследовании

Соединенные Штаты пригрозили Китаю международной изоляцией, в случае, если власти КНР не будут сотрудничать при расследовании происхождения Covid-19.

Источник: советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в комментарии Fox News

Детали: Советник Джо Байдена рассказал, что президент США в ходе саммита G7 призвал международных партнеров оказывать политическое и дипломатическое давление на Китай, чтобы наконец удалось провести прозрачное расследование причин возникновения и распространения вируса.

По словам Салливана, Байден попросил лидеров стран "Большой семерки" поддержать заявление о том, что Китай обязан позволить провести расследование на своей территории.

Позиция Вашингтона заключается в том, что дипломатическое давление должно поставить Китай перед выбором: либо власти страны позволят выяснить, "откуда это взялось", либо Пекин столкнется с изоляцией со стороны международного сообщества.

Однако при любых условиях, при поиске реальных истоков пандемии США не будет полагаться исключительно на Китай – разведывательные службы США и союзников отдельно расследуют дело о происхождении коронавируса.

Напомним: