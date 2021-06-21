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Отруєння в Харкові: кількість постраждалих зросла

Понеділок, 21 червня 2021, 16:12

Кількість людей, які звернулися по медичну допомогу в Харкові зі скаргами на отруєння після відвідування кафе, сягнула 85 осіб.

Джерело: завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Тетяна Карлова у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Станом на 21 червня ще двоє людей звернулися по меддопомогу зі скаргами на отруєння після відвідання суші-кафе. Одна людина госпіталізована, інша лікується амбулаторно. Зараз загальна кількість постраждалих сягнула 85 осіб".

Деталі: За її словами, на сьогодні госпіталізовані 81 особа, у тому числі 18 дітей.

"Ще четверо лікуються амбулаторно. Діагноз – гострий ентероколіт. Стан здоров'я хворих задовільний", - сказала вона.

Передісторія

  • 16 червня до служби контролю якості ресторану "Якіторія", що розташований в Харкові на вулиці Квітки-Основ’яненка, звернулися відвідувачі зі скаргами на погане самопочуття. Керівництво ресторану вирішило тимчасово закрити його.
  • Станом на 18 червня було зареєстровано 57 випадків захворювання, зокрема 16 серед дітей. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція неуточнена, середнього ступеню важкості. Хворі пов’язуювали свій стан із вживанням готових страв (переважно суші) у закладі громадського харчування м. Харків ТОВ "Ресторація №1" (ресторани "Якіторія", "Мафія")".
  • Станом на 19 червня 78 осіб було госпіталізовано в Харкові після візиту до закладів "Якіторія" та "Мафія".
  • Харківська міська рада запропонувала власникам мережі закладів "Якіторія" та "Мафія" взяти участь у лікуванні відвідувачів, які у них отруїлися.

Теми: Харків


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