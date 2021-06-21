Отруєння в Харкові: кількість постраждалих зросла

Кількість людей, які звернулися по медичну допомогу в Харкові зі скаргами на отруєння після відвідування кафе, сягнула 85 осіб.

Джерело: завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Тетяна Карлова у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Станом на 21 червня ще двоє людей звернулися по меддопомогу зі скаргами на отруєння після відвідання суші-кафе. Одна людина госпіталізована, інша лікується амбулаторно. Зараз загальна кількість постраждалих сягнула 85 осіб".

Деталі: За її словами, на сьогодні госпіталізовані 81 особа, у тому числі 18 дітей.

"Ще четверо лікуються амбулаторно. Діагноз – гострий ентероколіт. Стан здоров'я хворих задовільний", - сказала вона.

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