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Отравление в Харькове: количество пострадавших возросло

Понедельник, 21 июня 2021, 16:12

Количество людей, обратившихся за помощью в Харькове с жалобами на отравление после посещения кафе, достигло 85 человек.

Источник: заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Татьяна Карлова в комментарии Укринформу

Прямая речь: "По состоянию на 21 июня еще два человека обратились за медпомощью с жалобами на отравление после посещения суши-кафе. Один человек госпитализирован, другой лечится амбулаторно. Сейчас общее количество пострадавших достигло 85 человек".

Детали: По ее словам, на сегодня госпитализированы 81 человек, в том числе 18 детей.

"Еще четверо лечатся амбулаторно. Диагноз – острый энтероколит. Состояние здоровья больных удовлетворительное", - сказала она.

Предыстория:

  • По данным СМИ, 16 июня в службу контроля качества ресторана "Якитория", который находится в Харькове на улице Квитки-Основьяненко, обратились посетители с жалобами на плохое самочувствие. Руководство ресторана решило временно закрыть его. 
  • По состоянию на 18 июня было зарегистрировано 57 случаев заболевания, в том числе 16 среди детей. Заболевшие связывали свое состояние с употреблением готовых блюд (преимущественно суши) в заведении общественного питания г. Харьков ООО "Ресторація №1" (рестораны "Якитория", "Мафия")".
  • По состоянию на 19 июня уже 78 человек были госпитализированы в Харькове после визита в учреждения "Якитория" и "Мафия".
  • Харьковский городской совет предложил владельцам сети заведений "Якитория" и "Мафия" принять участие в лечении посетителей, которые в них отравились.

Темы: Харьков


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