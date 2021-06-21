Отравление в Харькове: количество пострадавших возросло

Количество людей, обратившихся за помощью в Харькове с жалобами на отравление после посещения кафе, достигло 85 человек.

Источник: заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Татьяна Карлова в комментарии Укринформу

Прямая речь: "По состоянию на 21 июня еще два человека обратились за медпомощью с жалобами на отравление после посещения суши-кафе. Один человек госпитализирован, другой лечится амбулаторно. Сейчас общее количество пострадавших достигло 85 человек".

Детали: По ее словам, на сегодня госпитализированы 81 человек, в том числе 18 детей.

"Еще четверо лечатся амбулаторно. Диагноз – острый энтероколит. Состояние здоровья больных удовлетворительное", - сказала она.

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