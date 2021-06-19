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Масове отруєння в Харкові: госпіталізовано майже 80 осіб

Субота, 19 червня 2021, 11:45
Масове отруєння в Харкові: госпіталізовано майже 80 осіб

Уже 78 осіб госпіталізовано в Харкові після візиту до закладів "Якіторія" та "Мафія".

Джерело: Харківська міська рада

Деталі: Зокрема, шість хворих були доставлені в ніч на суботу до міської лікарні №3, ще одна людина госпіталізована в Краснокутську за місцем проживання.

Також дорослі і діти, які отруїлися в кафе, проходять лікування у Міській клінічній лікарні №31 та Міській дитячій клінічній лікарні №19.

Всім був поставлений діагноз – ентероколіт.

Харківська міська рада пропонує власникам мережі закладів "Якіторія" та "Мафія" взяти участь у лікуванні відвідувачів, які у них отруїлися.

Зазначається, що для лікування пацієнтів необхідні такі препарати, як фізіологічні розчини, антибіотики та інші ліки, які були витрачені у великих обсягах за останні дні в результаті господарської діяльності цих ресторанів.

Що передувало: За даними ЗМІ, 16 червня до служби контролю якості ресторану "Якіторія", що розташований в Харкові на вулиці Квітки-Основ’яненка, звернулися відвідувачі зі скаргами на погане самопочуття. Керівництво ресторану вирішило тимчасово закрити його. Станом на 17 червня до лікарень Харкова госпіталізували 25 осіб (19 дорослих та 6 дітей).

Станом на 18 червня було зареєстровано 57 випадків захворювання, зокрема 16 серед дітей. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція неуточнена, середнього ступеню важкості. Хворі пов’язуювали свій стан із вживанням готових страв (переважно суші) у закладі громадського харчування м. Харків ТОВ "Ресторація №1" (ресторани "Якіторія", "Мафія")".

Українська правда

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Теми: Харківїжа
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