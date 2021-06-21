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ООС: окупанти стріляли з мінометів і гранатометів та мінували територію

Понеділок, 21 червня 2021, 18:13
ООС: окупанти стріляли з мінометів і гранатометів та мінували територію

З початку доби в понеділок зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Гнутового противник здійснив обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Залізне ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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