ООС: окупанти стріляли з мінометів і гранатометів та мінували територію

З початку доби в понеділок зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Гнутового противник здійснив обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Залізне ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.