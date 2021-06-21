ООС: окупанти стріляли з мінометів і гранатометів та мінували територію
Понеділок, 21 червня 2021, 18:13
З початку доби в понеділок зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Гнутового противник здійснив обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Залізне ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Українська правда