Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ООС: оккупанты стреляли из минометов и гранатометов, минировали территорию

Понедельник, 21 июня 2021, 18:13

С начала суток в понедельник зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Гнутово противник совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Железное враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Если пропустили вторую дозу вакцины: в Минздраве дали рекомендации

Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли

Евро-2020: Украина проиграла австрийцам, но еще имеет шансы на плей-офф

Венгерский министр хочет, чтобы Украина разрешила госуправление на языках меньшинств

фото, видеоВзрыв в Киевской области: пожар ликвидировали, есть погибший

Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Оккупанты 5 раз "срывали тишину" на Донбассе
Оккупанты стреляли возле Старогнатовки и запустили беспилотник
Боевики разместили танки в оккупированном поселке с нарушением линии отвода
Последние новости
01:35
В России признали "нежелательной организацией" университет США
00:58
Байден передал Путину "послание" об ответе на кибератаки – Белый дом
00:38
ЕС расширил санкции против военного режима Мьянмы
23:55
Турция решила отменить комендантский час
23:54
Евро-2020: Россия покидает турнир, Бельгия выигрывает третий матч
23:28
США собираются обсуждать Украину в рамках "стратегического диалога" с РФ
23:01
Шевченко о проигрыше сборной: Сыграли плохой матч
22:38
Если пропустили вторую дозу вакцины: в Минздраве дали рекомендации
21:40
Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли
20:52
Евро-2020: Украина проиграла австрийцам, но еще имеет шансы на плей-офф
Все новости...