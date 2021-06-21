ООС: оккупанты стреляли из минометов и гранатометов, минировали территорию

С начала суток в понедельник зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Гнутово противник совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Железное враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.