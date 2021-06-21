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Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО

Понеділок, 21 червня 2021, 18:43

Український олігарх Дмитро Фірташ "категорично заперечує звинувачення", про які йшлося у рішенні Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження проти нього санкцій.

Джерело: заява адвоката Фіртала Ленні Девіса, поширена американською адвокатською фірмою Davis Goldberg & Galper PLLC, пише Радіо Свобода

Дослівно: "Пан Фірташ не отримав попередження і не мав можливості оскаржити звинувачення у Раді безпеки. Оскільки його не поставили до відома щодо рішення Ради безпеки, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні".

Що передувало: Рада національної безпеки і оборони 18 червня вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, йдеться про участь Фірташа у титановому бізнесі, зокрема, постачання сировини, яка йде, за даними української розвідки та спецслужб, на військові підприємства Росії.

Фірташ був, серед іншого, прямим власником підприємства "Кримський титан", що розташоване в нині окупованому Криму і перереєстроване за російським законодавством, до 2016 року. Компанія живе і за українськими законами – користується пільгами кримської "вільної економічної зони", яку запровадили від початку окупації. За повідомленнями, нині підприємство зареєстроване на бізнес-оточення Фірташа.

Бізнесмен Павло Фукс назвав введені РНБО 18 червня санкції помстою секретаря відомства Олексія Данілова та збирається подати на нього в суд, а також на рішення щодо санкцій.

Теми: ФірташсанкціїРНБО


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