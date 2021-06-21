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Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО

Понедельник, 21 июня 2021, 18:43

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ "категорически отрицает обвинения", о которых говорилось в решении Совета нацбезопасности и обороны о введении против него санкций.

Источник: заявление адвоката Фиртала Ленни Дэвиса, распространенное американской адвокатской фирмой Davis Goldberg & Galper PLLC, пишет Радио Свобода

Дословно: "Господин Фирташ не получил предупреждения и не имел возможности обжаловать обвинение в Совете безопасности. Поскольку его не поставили в известность о решении Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверны".

Что предшествовало: Совет национальной безопасности и обороны 18 июля решил ввести максимальный комплект санкций против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, речь идет об участии Фирташа в титановом бизнесе, в частности, поставке сырья, которое идет, по данным украинской разведки и спецслужб, на военные предприятия России.

Фирташ был, среди прочего, прямым владельцем предприятия "Крымский титан", расположенного в ныне оккупированном Крыму и перерегистрированного по российскому законодательству, до 2016 года. Компания живет и по украинским законам - пользуется льготами крымской "свободной экономической зоны", которую ввели с начала оккупации. По сообщениям, в настоящее время предприятие зарегистрировано на бизнес-окружение Фирташа.

Бизнесмен Павел Фукс назвал введенные СНБО 18 июня санкции местью секретаря ведомства Алексея Данилова и собирается подать на него в суд, а также на решение по санкциям.

Темы: ФирташсанкцииСНБО


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