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"Це помста Данілова": Фукс планує йти до суду через санкції

П'ятниця, 18 червня 2021, 20:07

Бізнесмен Павло Фукс назвав введені РНБО 18 червня санкції помстою секретаря відомства Олексія Данілова та збирається подати на нього в суд, а також на рішення щодо санкцій.

Джерело: Фукс в ефірі "Україна 24" і у Telegram

Пряма мова Фукса: Данилов, ви знаєте, є членом фракції партії "Яблуко", в якій його давній партнер Михайло Бродський працює, вони там разом в цій партії. Це явно помста Данилова особисто, він, напевно, ввів в оману президента і інших людей, які приймали таке рішення.

Від себе я хочу сказати, що я громадянин України, який платить податки, великі податки. Я, безумовно, буду боротися за своє ім'я, і ​​я обов'язково подам в суд і на це рішення, і особисто на цю людину (Данилова - ред.).

Ніякого відношення я не маю до компаній, які вони придумали, Данілов придумав. Все брехня.

Деталі: У соцмережах Фукс написав, що не мав і не має ніякого відношення до компанії "Голден Деррік". За його словами, це легко перевірити.

Передісторія: Рада нацбезпеки і оборони запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

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Роман Петренко, УП
Теми: РНБОсанкціїДанілов


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