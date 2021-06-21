Шевченко про програш збірної: Зіграли поганий матч

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розчарований "поганим матчем" збірної, яка програла команді Австрії з рахунком 0:1.

Джерело: Шевченко на пресконференції після матчу, повідомляє Українська асоціація футболу

Пряма мова: "Це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати. Розчарування є, із таким рівнем, як у першому таймі, нам у плей-офф не було б чого робити.

Але два поєдинки ми провели на хорошому рівні. Сьогодні — так, зіграли поганий матч".

Деталі: За словами Шевченка, насамперед команда "не витримала у фізичному сенсі".

"Нам завжди важко грати на такому рівні в такий стислий термін три матчі, ми знали про це. Сьогодні ми програли багато індивідуальних дуелей, у нас було багато невимушених помилок… Ми скрізь запізнювалися. Важко говорити про конструктивну гру, коли команда просто не була готова", - сказав він.

Що передувало: У понеділок у матчі третього туру Чемпіонату Європи з футболу у Бухаресті збірна України програла команді Австрії з рахунком 0:1.