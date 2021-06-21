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Шевченко о проигрыше сборной: Сыграли плохой матч

Понедельник, 21 июня 2021, 23:01
Шевченко о проигрыше сборной: Сыграли плохой матч
Фото Павла Кубанова

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко разочарован "плохим матчем" сборной, проигравшей команде Австрии со счетом 0:1.

Источник: Шевченко на пресс-конференции после матча, сообщает Украинская ассоциация футбола

Прямая речь: "Это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть, с таким уровнем, как в первом тайме, нам в плей-офф нечего было бы делать.

Но два поединка мы провели на хорошем уровне. Сегодня – да, сыграли плохой матч".

Детали: По словам Шевченко, прежде всего команда "не выдержала в физическом смысле".

"Нам всегда трудно играть на таком уровне в такой короткий срок три матча, мы знали об этом. Сегодня мы проиграли много индивидуальных дуэлей, у нас было много невынужденных ошибок... Мы везде опаздывали. Трудно говорить о конструктивной игре, когда команда просто не была готова", - сказал он.

Что предшествовало: В понедельник в матче третьего тура Чемпионата Европы по футболу в Бухаресте сборная Украины проиграла команде Австрии со счетом 0:1.

Украинская правда

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Темы: футбол
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