Шевченко о проигрыше сборной: Сыграли плохой матч

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко разочарован "плохим матчем" сборной, проигравшей команде Австрии со счетом 0:1.

Источник: Шевченко на пресс-конференции после матча, сообщает Украинская ассоциация футбола

Прямая речь: "Это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть, с таким уровнем, как в первом тайме, нам в плей-офф нечего было бы делать.

Но два поединка мы провели на хорошем уровне. Сегодня – да, сыграли плохой матч".

Детали: По словам Шевченко, прежде всего команда "не выдержала в физическом смысле".

"Нам всегда трудно играть на таком уровне в такой короткий срок три матча, мы знали об этом. Сегодня мы проиграли много индивидуальных дуэлей, у нас было много невынужденных ошибок... Мы везде опаздывали. Трудно говорить о конструктивной игре, когда команда просто не была готова", - сказал он.

Что предшествовало: В понедельник в матче третьего тура Чемпионата Европы по футболу в Бухаресте сборная Украины проиграла команде Австрии со счетом 0:1.