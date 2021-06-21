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Євро-2020. Росія залишає турнір, Бельгія виграє третій матч

Понеділок, 21 червня 2021, 23:54
Євро-2020. Росія залишає турнір, Бельгія виграє третій матч

Збірна Данії стала другою командою з групи В, що пробилася до 1/8 фіналу Євро-2020 після розгрому росіян 4:1, в іншому матчі групи Бельгія з рахунком 2:0 переграла Фінляндію.

Джерело: трансляція матчів

Деталі: Закінчився 3 тур у групі В.

Рахунок у грі з росіянами відкрив Мартен Дамсгаард. На 59-й хвилині Юсуфф Поульсен після помилки захисту росіян зробив рахунок 2:0.

Росіяни один гол відквитали на 70-й хвилині. Голом з пенальті відзначився Артем Дзюба. Втім Данія зуміла дотиснути Росію. На 79-й хвилині Андріас Крістанесен зробив рахунок 3:1, а за кілька хвилин Йоахім Маеле красивим ударом довершив розгром збірної Росії - 4:1.

Бельгія з 9 очками без проблем виграла групу.

 

Доля поєдинку з фінами вирішилася у другому таймі. 62 хвилина - перший удар у площину воріт у фінів.

На 65 хвилині Бельгія ногами Ромелу Лукаку забиває гол, однак одна з цих ніг опиняється в оффсайді, рішення команди арбітрів після перегляду ВАР – скасувати взяття воріт.

На 74 хвилині довгоочікуваний гол бельгійцям приносить… воротар фінів Лукаш Градецький. Після подачі стандарту м’яч влучає у стійку воріт, голкіпер, який перед тим відзначився кількома сейвами, своєю ж рукою закидає м’яч у сітку. Автогол.

На 81 хвилині Лукаку таки забиває свій гол: отримавши передачу у воротарському майданчику, прострілює низом без шансів для голкіпера Градецького.

Остаточний рахунок – 2:0 на користь бельгійців.

Данія після розгрому росіян стала другою в групі. Фінляндія завершила турнір на третьому місці з пасивом у мінус два голи, і більш за все, що їде додому. Збірна Росії набрала три очки, але має різницю в мінус 5 голів, тож зайняла четвертий рядок.

 

Нагадаємо: У матчі третього туру Чемпіонату Європи з футболу у Бухаресті збірна України програла команді Австрії з рахунком 0:1, але зберігає певні шанси на вихід до плей-офф, зайнявши третій рядок.

Микола Аврамчук, Валентина Романенко, УП
Теми: футбол
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