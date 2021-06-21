Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Євро-2020. Росія залишає турнір, Бельгія виграє третій матч

Понеділок, 21 червня 2021, 23:54

Збірна Данії стала другою командою з групи В, що пробилася до 1/8 фіналу Євро-2020 після розгрому росіян 4:1, в іншому матчі групи Бельгія з рахунком 2:0 переграла Фінляндію.

Джерело: трансляція матчів

Деталі: Закінчився 3 тур у групі В.

Рахунок у грі з росіянами відкрив Мартен Дамсгаард. На 59-й хвилині Юсуфф Поульсен після помилки захисту росіян зробив рахунок 2:0.

Росіяни один гол відквитали на 70-й хвилині. Голом з пенальті відзначився Артем Дзюба. Втім Данія зуміла дотиснути Росію. На 79-й хвилині Андріас Крістанесен зробив рахунок 3:1, а за кілька хвилин Йоахім Маеле красивим ударом довершив розгром збірної Росії - 4:1.

Бельгія з 9 очками без проблем виграла групу.

 

Доля поєдинку з фінами вирішилася у другому таймі. 62 хвилина - перший удар у площину воріт у фінів.

На 65 хвилині Бельгія ногами Ромелу Лукаку забиває гол, однак одна з цих ніг опиняється в оффсайді, рішення команди арбітрів після перегляду ВАР – скасувати взяття воріт.

На 74 хвилині довгоочікуваний гол бельгійцям приносить… воротар фінів Лукаш Градецький. Після подачі стандарту м’яч влучає у стійку воріт, голкіпер, який перед тим відзначився кількома сейвами, своєю ж рукою закидає м’яч у сітку. Автогол.

На 81 хвилині Лукаку таки забиває свій гол: отримавши передачу у воротарському майданчику, прострілює низом без шансів для голкіпера Градецького.

Остаточний рахунок – 2:0 на користь бельгійців.

Данія після розгрому росіян стала другою в групі. Фінляндія завершила турнір на третьому місці з пасивом у мінус два голи, і більш за все, що їде додому. Збірна Росії набрала три очки, але має різницю в мінус 5 голів, тож зайняла четвертий рядок.

 

Нагадаємо: У матчі третього туру Чемпіонату Європи з футболу у Бухаресті збірна України програла команді Австрії з рахунком 0:1, але зберігає певні шанси на вихід до плей-офф, зайнявши третій рядок.

Микола Аврамчук, Валентина Романенко, УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Комітет ПАРЄ вирішив не карати Гончаренка за прапор України

Google дав збій

COVID в Україні: 21 червня померла 21 людина, нових хворих 296

Головні новини понеділка і ночі: вибух на Київщині, програш збірної України

фотоАвтотроща на Миколаївщині: двоє загиблих, п’ятеро травмованих

Штати розкрили схему контрабанди оптичних пристроїв у РФ

Усі новини...
футбол
Шевченко про програш збірної: Зіграли поганий матч
Євро-2020: Україна програла австрійцям, але ще має шанси на плей-офф
Футбол: збірні України та Австрії в понеділок зіграють у Бухаресті
Останні новини
11:54
фотоУ Криму окупанти почали вручати "застереження" активістам
11:52
У навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн
11:47
Президент Філіппін пригрозив в’язницею за відмову вакцинуватись
11:41
Президентка Грузії 23 червня відвідає Україну
11:39
фотоЗеленський анонсував "віртуального тренера" на спортивних майданчиках країни
11:34
Путін заявив, що в 2014 році США організували в Україні "збройний переворот"
11:24
Курс валют на 22 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:10
За три вихідні в Україні потонули 6 дітей і 34 дорослих
10:59
На кордоні з Польщею знову відкриють 3 автомобільні пункти пропуску
10:59
"Укрзалізниця" запускає потяг з Дніпра до Авдіївки
Усі новини...