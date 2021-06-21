Евро-2020: Россия покидает турнир, Бельгия выигрывает третий матч

Сборная Дании стала второй командой из группы В, пробившейся в 1/8 финала Евро-2020 посла разгрома России 4:1, в другом матче группы Бельгия со счетом 2:0 переиграла Финляндию.

Источник: трансляция матчей

Детали: Закончился 3 тур в группе В.

Счет в игре с россиянами открыл Мартен Дамсгаарда. На 59-й минуте Юсуфф Поульсен после ошибки защиты россиян сделал счет 2: 0.

Россияне один гол отыграли на 70-й минуте. Голом с пенальти отличился Артем Дзюба. Впрочем Дания сумела дожать Россию. На 79-й минуте Андриас Кристанесен сделал счет 3:1, а через несколько минут Йоахим Маэль красивым ударом довершил разгром сборной России - 4:1.

Бельгия с 9 очками без проблем выиграла группу.

Судьба поединка с финнами решилась во втором тайме. 62 минута - первый удар в створ ворот у финнов.

На 65 минуте Бельгия ногами Лукаку забивает гол, однако одна из этих ног оказывается в оффсайде, решение команды арбитров после просмотра ВАР - отменить взятие ворот.

На 74 минуте долгожданный гол бельгийцам приносит... вратарь финнов Лукаш Градецкий. После подачи стандарта мяч попадает в штангу ворот, голкипер, который перед тем отметился несколькими сейвами, своей же рукой забрасывает мяч в сетку. Автогол.

На 81 минуте Лукаку таки забивает свой гол: получив передачу во вратарской площадке, простреливает низом без шансов для голкипера Градецкого.

Окончательный счет - 2:0 в пользу бельгийцев.

Дания после разгрома россиян стала второй в группе. Финляндия завершила турнир на третьем месте с пассивом в минус два гола, и скорее всего едет домой. Сборная России набрала три очка, но имеет разницу в минус 5 голов, поэтому заняла четвертую строчку.

Напомним: В матче третьего тура Чемпионата Европы по футболу в Бухаресте сборная Украины проиграла команде Австрии со счетом 0:1, но сохраняет определенные шансы на выход в плей-офф, заняв третью строчку в группе.