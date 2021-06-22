Святкове "провисання": після Трійці зробили майже 9 тисяч щеплень проти COVID

21 червня 8 966 людей щепили проти COVID-19 в Україні: першу дозу вакцини отримала 6 751 людина, другу дозу – 2 395 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: У святковий понеділок працювали 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення і 20 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 732 613 людей, з них отримали 1 дозу – 1 732 611 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 362 847 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 2 095 458 щеплень.

Станом на 21 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 721 320 людей.

Нагадаємо: У неділю 20 червня, коли в Україні відзначали православне свято Трійцю і День медика, 4 390 людей було щеплено проти Covid-19. Першу дозу отримали 3 715 людей, повністю імунізовані (друга доза) – 2 598 людей.

Протягом минулого тижня, з 14 по 20 червня, українці отримали рекордні 367 тисяч щеплень проти коронавірусу.

У зв’язку зі святковими вихідними частина центрів масової вакцинації проти COVID-19 працювала замість суботи-неділі у четвер, п’ятницю та понеділок.

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