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Праздничное "провисание": после Троицы сделали почти 9 тысяч прививок против COVID

Вторник, 22 июня 2021, 08:58
УП

21 июня 8 966 людей привили против COVID-19 в Украине: первую дозу вакцины получил 6 751 человек, вторую дозу – 2 395 человек.

Источник: МОЗ

Детали: В праздничный понедельник работали 87 мобильных бригад, 213 прививочных пунктов и 20 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 1 732 613 человек, из них получили 1 дозу – 1 732 611 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 362 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 2 095 458 прививок.

 

По состоянию на 21 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.

Напомним: В воскресенье 20 июня, когда в Украине отмечали православный праздник Троицу и День медика, 4 390 человек были привиты против Covid-19. Первую дозу получили 3 715 человек, полностью иммунизированны (вторая доза) – 2 598 человек.

В течение прошлой недели, с 14 по 20 июня, украинцы получили рекордные 367 тісяч прививок против коронавируса.

В связи с праздничными выходными часть центров массовой вакцинации против COVID-19 работала вместо субботы-воскресенья в четверг, пятницу и понедельник.

Читайте также: Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019


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