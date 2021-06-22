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ЗСУ подавили безпілотник бойовиків на Донбасі

Вівторок, 22 червня 2021, 14:04

Засобами радіоелектронної боротьби українські військові подавили БПЛА бойовиків неподалік від Мар'їнки Донецької області.

Джерело: сайт Міністерства оборони

Дослівно: "У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ".

Деталі: Усього від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Окрім випадку з безпілотником, поблизу Золотого-4 вони здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На дії російсько-окупаційних військ Збройні сили України зреагували адекватно. Бойових втрат серед наших воїнів внаслідок ворожого вогню від початку доби немає.

Українська правда
Теми: ДонбасбезпілотникОб'єднані сили на Донбасівійна


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