ЗСУ подавили безпілотник бойовиків на Донбасі

Засобами радіоелектронної боротьби українські військові подавили БПЛА бойовиків неподалік від Мар'їнки Донецької області.

Джерело: сайт Міністерства оборони

Дослівно: "У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ".

Деталі: Усього від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Окрім випадку з безпілотником, поблизу Золотого-4 вони здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На дії російсько-окупаційних військ Збройні сили України зреагували адекватно. Бойових втрат серед наших воїнів внаслідок ворожого вогню від початку доби немає.