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ВСУ подавили беспилотник боевиков на Донбассе

Вторник, 22 июня 2021, 14:04

Средствами радиоэлектронной борьбы украинские военные подавили БПЛА боевиков неподалеку от Марьинки Донецкой области.

Источник: сайт Министерства обороны

Дословно: "В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ".

Детали: Всего с начала суток на Донбассе зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Кроме случая с беспилотником, вблизи Золотого-4 они совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На действия российско-оккупационных войск Вооруженные силы Украины отреагировали адекватно. Боевых потерь среди наших воинов в результате вражеского огня с начала суток нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассбеспилотникОбъединенные силы на Донбассевойна


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