Окупанти запустили два БПЛА та обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів
Від початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики запустили два безпілотники російського виробництва за лінію розмежування – їх подавили засобами РЕБ.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Красногорівки ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів".
Деталі: У районі населених пунктів Мар’їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3М" російського виробництва із перетином лінії розмежування.
Зазначається, що їх вчасно подавили. Бойових втрат через ЗСУ внаслідок обстрілів немає.