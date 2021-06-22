Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти запустили два БПЛА та обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів

Вівторок, 22 червня 2021, 17:52

Від початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики запустили два безпілотники російського виробництва за лінію розмежування – їх подавили засобами РЕБ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Красногорівки ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів".

Деталі: У районі населених пунктів Мар’їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3М" російського виробництва із перетином лінії розмежування.

Зазначається, що їх вчасно подавили. Бойових втрат через ЗСУ внаслідок обстрілів немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна отримає 7,7 млн доз вакцини від COVID у липні

В Росії заявили про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі і "провокації" України

РФ вимагає від США відмови від "Sea Breeze" під приводом "мілітаристських настроїв у Києві"

Синоптики розповіли, коли "пилова буря" піде з Києва

Після свят в Україні зафіксували 835 хворих на COVID і 70 смертей за добу 

Головні новини вівторка і ночі: "Астраханський суховій", обвал у Лебедівці

Усі новини...
Донбас
У бойовиків на Донбасі з'являється все більше російських послуг
ЗСУ подавили безпілотник бойовиків на Донбасі
Українські військові на Донбасі подавили ворожий безпілотник
Останні новини
14:05
Російські кораблі і літак вистрілили по британському есмінцю в Чорному морі – росЗМІ
14:04
Завезли з Росії: у Словаччині виявили перший випадок штаму "Дельта"
13:48
Уряд змінює законопроєкт про скасування мораторію на експорт лісу-кругляка
13:45
Тиждень до запуску ринку землі: Кабмін вніс зміни до порядку ведення держреєстру
13:37
В Україні розпочався 4 етап COVID-вакцинації
13:21
Шмигаль: У 2 кварталі ми бачимо кращі темпи зростання всіх секторів економіки
13:19
У Львові малюк отримав сильні опіки через зеленку на "пустушці". Пораду дала педіатр
13:17
"Інвестняні": Уряд затвердив порядок взаємодії з інвесторами
13:16
Уряд пропонує карати штрафами за проникнення на військові об'єкти
13:11
"Криворіжсталь" може побудувати електростанцію
Усі новини...