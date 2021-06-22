Окупанти запустили два БПЛА та обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів

Від початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики запустили два безпілотники російського виробництва за лінію розмежування – їх подавили засобами РЕБ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Красногорівки ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів".

Деталі: У районі населених пунктів Мар’їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3М" російського виробництва із перетином лінії розмежування.

Зазначається, що їх вчасно подавили. Бойових втрат через ЗСУ внаслідок обстрілів немає.