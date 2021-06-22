Оккупанты запустили два БПЛА и обстреливали позиции ВСУ из гранатометов

С начала этого периода зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевики запустили два беспилотника российского производства линии разграничения - их подавили средствами РЭБ.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Красногоровки враг обстрелял украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов".

Детали: В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" российского производства с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что их вовремя подавили. Боевых потерь через ВСУ в результате обстрелов нет.