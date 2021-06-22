Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежа в Білогородці: маскували жорстоке вбивство, у загиблого вирізане серце

Вівторок, 22 червня 2021, 18:10
Пожежа в Білогородці: маскували жорстоке вбивство, у загиблого вирізане серце

Правоохоронці затримали жителя Білогородки на Київщині, якого підозрюють у жорстокому вбивстві та підпалі житлового будинку.

Джерело: заступник директора комунікацій МВС Ярослав Тракало у коментарі УП, начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook

Пряма мова Тракала: "Наразі встановлено, що чоловік, понівечене тіло, якого було знайдено в будинку, загинув не внаслідок пожежі, а був жорстоко вбитий. Затримано підозрюваного, який мешкав неподалік місця трагічних подій. Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Призначено низку експертиз, які покажуть, внаслідок чого стався вибух: умисного витоку газу, підпалювання легкозаймистих речовин, чи іншої причини".

Деталі: Керівник поліції Київщини Нєбитов наводить подробиці трагедії, що сталася у Білогородці Київської області 21 червня.

47-річному вихідцю з Кременчуга перерізали горло, нанесли три удари ножем у груди, а також вирізали серце і частину легенів.

У вбивстві підозрюють моряка 1978 року народження, який проживав неподалік. Відомо, що затриманий має родину, яка мешкає у Севастополі.

За словами Нєбитова, наразі слідчі та оперативники працюють над збором доказової бази для оголошення йому підозри за двома статтями - умисне вбивство і знищення майна загальнонебезпечним способом.

 
Підозрюваний міг замітати сліди і підпалити квартиру

Передісторія: 

  • 21 червня в селі Білогородка Бучанського району Київської області в 5-поверховому житловому будинку у квартирі на третьому поверсі стався вибух із подальшим горінням. Було знайдено тіло загиблого чоловіка. Двоє людей, зокрема дитина, 2008 року народження, були госпіталізовані. Ще шестеро людей постраждали, але після огляду медпрацівниками від госпіталізації відмовилися.
  • Президент Володимир Зеленський вимагав встановити причини вибуху і надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх будинків.
  • 22 червня стало відомо, що фахівці вивчають різні версії причини вибуху в п'ятиповерховому житловому будинку в с. Білогородка Київської області.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
кримінал
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: