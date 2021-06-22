Пожежа в Білогородці: маскували жорстоке вбивство, у загиблого вирізане серце

Правоохоронці затримали жителя Білогородки на Київщині, якого підозрюють у жорстокому вбивстві та підпалі житлового будинку.

Джерело: заступник директора комунікацій МВС Ярослав Тракало у коментарі УП, начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook

Пряма мова Тракала: "Наразі встановлено, що чоловік, понівечене тіло, якого було знайдено в будинку, загинув не внаслідок пожежі, а був жорстоко вбитий. Затримано підозрюваного, який мешкав неподалік місця трагічних подій. Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Призначено низку експертиз, які покажуть, внаслідок чого стався вибух: умисного витоку газу, підпалювання легкозаймистих речовин, чи іншої причини".

Деталі: Керівник поліції Київщини Нєбитов наводить подробиці трагедії, що сталася у Білогородці Київської області 21 червня.

47-річному вихідцю з Кременчуга перерізали горло, нанесли три удари ножем у груди, а також вирізали серце і частину легенів.

У вбивстві підозрюють моряка 1978 року народження, який проживав неподалік. Відомо, що затриманий має родину, яка мешкає у Севастополі.

За словами Нєбитова, наразі слідчі та оперативники працюють над збором доказової бази для оголошення йому підозри за двома статтями - умисне вбивство і знищення майна загальнонебезпечним способом.

Підозрюваний міг замітати сліди і підпалити квартиру

Передісторія: