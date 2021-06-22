Пожар в Белогородке: маскировали жестокое убийство, у погибшего вырезано сердце
Правоохранители задержали жителя Белогородки Киевской области, которого подозревают в жестоком убийстве и поджоге жилого дома.
Источник: замдиректора коммуникаций МВД Ярослав Тракало в комментарии УП, начальник полиции Киевщины Андрей Небытов в Facebook
Прямая речь Тракало: "Установлено, что мужчина, изуродованное тело, которого было найдено в доме, погиб не в результате пожара, а был жестоко убит. Задержан подозреваемый, который жил неподалеку от места трагических событий. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Назначен ряд экспертиз, которые покажут, в результате чего произошел взрыв: умышленной утечки газа, поджигания легковоспламеняющихся веществ, или по иной причине".
Детали: Глава полиции Киевщины Небытов приводит подробности трагедии в Белогородке Киевской области 21 июня.
47-летнему выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких.
В убийстве подозревают моряка 1978 года, который проживал неподалеку. Известно, что задержанный имеет семью, которая живет в Севастополе.
По словам Небытова, сейчас следователи и оперативники работают над сбором доказательной базы для объявления ему подозрения по двум статьям - умышленное убийство и уничтожение имущества общеопасным способом.
Предыстория:
- 21 июня в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в 5-этажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением. Было найдено тело погибшего мужчины. Два человека, в том числе ребенок, 2008 года рождения, были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.
- Президент Владимир Зеленский требовал установить причины взрыва и оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих квартир.
- 22 июня стало известно, что специалисты изучают различные версии причины взрыва в пятиэтажном жилом доме в с. Белогородка Киевской области.