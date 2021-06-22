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"Медзакупівлі" розвезло по регіонах ще пів мільйона доз CoronaVac

Вівторок, 22 червня 2021, 18:18

ДП Медичні закупівлі України завершило розвезення ще однієї партії у 500 тис флаконів вакцини CoronaVac проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Протягом 16-17 вакцину доставили до 25 адресатів з 26. А лише сьогодні, 22 червня, вакцину прийняв Департамент охорони здоров’я Києва – вони просили про затримку, оскільки не було місць для зберігання.

Зазначається, що ця партія прибула в Україну 26 травня 2021 року та пройшла лабораторний контроль. Саме цю вакцину використовують в центрах масової вакцинації населення проти COVID-19.

Зазначається, що станом на 22 червня ДП МЗУ отримало 1 713 316 флаконів вакцини CoronaVac із замовлених 1 913 316 флаконів.

Нагадаємо: 21 червня 8 966 людей щепили проти COVID-19 в Україні.

Українська правда
Теми: МОЗвакцинаціякоронавірус


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