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"Медзакупки" развезли по регионам еще полмиллиона доз CoronaVac

Вторник, 22 июня 2021, 18:18

ГП Медицинские закупки Украины завершило развозки еще одной партии в 500 тысяч флаконов вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech Ltd.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: В течение 16-17 вакцину доставили в 25 адресатов из 26. А только сегодня, 22 июня, вакцину принял Департамент здравоохранения Киева - они просили о задержке, поскольку не было мест для хранения.

Отмечается, что эта партия прибыла в Украину 26 мая 2021 и прошла лабораторный контроль. Именно эту вакцину используют в центрах массовой вакцинации населения против COVID-19.

Отмечается, что по состоянию на 22 июня ГП МЗУ получило 1713316 флаконов вакцины CoronaVac из заказанных 1913316 флаконов.

Напомним: 21 июня 8966 человек привили против COVID-19 в Украине.

Украинская правда
Темы: Минздраввакцинациякоронавирус


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