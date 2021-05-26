До України прибула чергова партія вакцини CoronaVac

26 травня до України прибуло 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Наразі партія відправляється на лабораторний контроль, як це передбачено чинним законодавством.

Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. Вакцина надійшла в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів.

Температура зберігання +2 - +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.

Раніше Україна отримала 1,2 млн доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн доз цієї вакцини.

Що передувало: В Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, яку закупили за кошти державного бюджету.

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