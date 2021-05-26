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До України прибула чергова партія вакцини CoronaVac

Середа, 26 травня 2021, 21:41
Фото: пресслужба аеропорту "Бориспіль"

26 травня до України прибуло 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. 

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Наразі партія відправляється на лабораторний контроль, як це передбачено чинним законодавством. 

Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. Вакцина надійшла в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів.

Температура зберігання +2 - +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.

Раніше Україна отримала 1,2 млн доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн доз цієї вакцини.

Що передувало: В Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, яку закупили за кошти державного бюджету.

Нагадаємо:

  • У МОЗ запланували вакцинувати до кінця року до 70% дорослих громадян і зробити 47 мільйонів уколів, новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв за літо вакцинувати проти коронавірусу 5 мільйонів українців.

Українська правда
Теми: вакцинаціяМОЗ


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