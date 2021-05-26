До України прибула чергова партія вакцини CoronaVac
Середа, 26 травня 2021, 21:41
26 травня до України прибуло 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Джерело: МОЗ у Facebook
Деталі: Наразі партія відправляється на лабораторний контроль, як це передбачено чинним законодавством.
Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. Вакцина надійшла в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів.
Температура зберігання +2 - +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.
Раніше Україна отримала 1,2 млн доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн доз цієї вакцини.
Що передувало: В Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, яку закупили за кошти державного бюджету.
Нагадаємо:
- У МОЗ запланували вакцинувати до кінця року до 70% дорослих громадян і зробити 47 мільйонів уколів, новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяв за літо вакцинувати проти коронавірусу 5 мільйонів українців.
Українська правда