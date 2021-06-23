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COVID: У світі виявили на 100 тисяч випадків більше, ніж днем раніше

Середа, 23 червня 2021, 07:00

За добу 21 червня у світі зареєстрували 372 583 нові зараження COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Бразилії – 86 833 випадки, в Індії - 54 393, у Колумбії – 28 616.

В Аргентині зареєстрували 21 387 інфікувань, у Росії – 16 715.

 

Україна з 296 випадками знаходиться на 71 місці у світі – між Гондурасом та В’єтнамом. Серед країн Європи Україна на 11 місці.

Померли за добу 8 501 людей у світі. За цим показником Україна на 42 місці у світі і на восьмому серед європейських країн.

Що передувало: Минулої доби у світі діагностували 278 тисяч нових випадків COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 21 червня  в Україні зафіксували 296 нових підтверджених випадків COVID-19, госпіталізовано 318 осіб, летальних випадків – 21, одужали 829 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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