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COVID: В мире обнаружили на 100 тысяч случаев больше, чем днем ранее

Среда, 23 июня 2021, 07:00
COVID: В мире обнаружили на 100 тысяч случаев больше, чем днем ранее

За сутки 21 июня в мире зарегистрировали 372 583 новых заражения COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 86 833 случая, в Индии - 54393, в Колумбии - 28 616.

В Аргентине зарегистрировали 21 387 заражений, в России - 16 715.

 

Украина с 296 случаями находится на 71 месте в мире - между Гондурасом и Вьетнамом. Среди стран Европы Украина на 11 месте.

Умерли за сутки 8501 человек в мире. По этому показателю Украина на 42 месте в мире и на восьмом среди европейских стран.

Что предшествовало: За прошедшие сутки в мире диагностировали 278 тысяч новых случаев COVID-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 21 июня в Украине зафиксировали 296 новых подтвержденных случаев COVID-19, госпитализированы 318 человек, летальных исходов - 21, выздоровели 829 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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