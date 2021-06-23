COVID: В мире обнаружили на 100 тысяч случаев больше, чем днем ранее

За сутки 21 июня в мире зарегистрировали 372 583 новых заражения COVID-19.



Источник: Worldometers



Детали: В частности, в Бразилии - 86 833 случая, в Индии - 54393, в Колумбии - 28 616.

В Аргентине зарегистрировали 21 387 заражений, в России - 16 715.

Украина с 296 случаями находится на 71 месте в мире - между Гондурасом и Вьетнамом. Среди стран Европы Украина на 11 месте.

Умерли за сутки 8501 человек в мире. По этому показателю Украина на 42 месте в мире и на восьмом среди европейских стран.



Что предшествовало: За прошедшие сутки в мире диагностировали 278 тысяч новых случаев COVID-19.



Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 21 июня в Украине зафиксировали 296 новых подтвержденных случаев COVID-19, госпитализированы 318 человек, летальных исходов - 21, выздоровели 829 человек.