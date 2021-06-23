Синоптики розповіли, коли "пилова буря" піде з Києва
Ситуація з "пиловою бурею", яку спостерігали у Києві 22 червня, покращиться до середини ночі 24 червня, проте залишкові явища переміщення пилових частинок можуть спостерігатися ще деякий час.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр
Дослівно: "22 червня у Києві зафіксовано погіршення метеорологічної видимості. Дана ситуація не несе загрози життю і здоров’ю громадян. Ситуація покращиться до середини ночі, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час".
Деталі: За даними Укргідрометцентру, "пилову бурю" спричинило видування у південних районах Росії значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України, а також посилення вітру до 20 м/с та підвищення вологості у столиці.
Передісторія:
- 22 червня кияни скаржилися на пил у повітрі і викладали знімки "піщаної бурі", але показники повітря були в межах норми, рятувальники не мали інформації про надзвичайні погодні явища.
- Пізніше управління екології та природних ресурсів КМДА повідомило, що над Лівобережною частиною України зафіксували пилову бурю "Астраханський суховій".
- 21 червня у Facebook повідомляли про пилову бурю і смог у Чернігові.