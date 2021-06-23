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Синоптики розповіли, коли "пилова буря" піде з Києва

Середа, 23 червня 2021, 09:25
Фото УП

Ситуація з "пиловою бурею", яку спостерігали у Києві 22 червня, покращиться до середини ночі 24 червня, проте залишкові явища переміщення пилових частинок можуть спостерігатися ще деякий час.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр 

Дослівно: "22 червня у Києві зафіксовано погіршення метеорологічної видимості. Дана ситуація не несе загрози життю і здоров’ю громадян. Ситуація покращиться до середини ночі, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час".

Деталі: За даними Укргідрометцентру, "пилову бурю" спричинило видування у південних районах Росії значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України, а також посилення вітру до 20 м/с та підвищення вологості у столиці.

Передісторія: 

  • 22 червня кияни скаржилися на пил у повітрі і викладали знімки "піщаної бурі", але показники повітря були в межах норми, рятувальники не мали інформації про надзвичайні погодні явища.
  • Пізніше управління екології та природних ресурсів КМДА повідомило, що над Лівобережною частиною України зафіксували пилову бурю "Астраханський суховій". 
  • 21 червня у Facebook повідомляли про пилову бурю і смог у Чернігові.  

Українська правда
Теми: Київекологіяпогода


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