Синоптики рассказали, когда «пылевая буря» покинет Киев

Ситуация с "пылевой бурей" в Киеве улучшится к середине ночи 24 июня, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц могут наблюдаться еще некоторое время.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "22 июня в Киеве зафиксировано ухудшение метеорологической видимости. Данная ситуация не несет угрозы жизни и здоровью граждан. Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время".

Детали: По данным Укргидрометцентра, "пылевую бурю" вызвало выдувание в южных районах России значительного количества грунта и перемещение воздушных масс на территорию Украины, а также усиление ветра до 20 м/с и повышение влажности в столице.

Предыстория: