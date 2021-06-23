Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики рассказали, когда «пылевая буря» покинет Киев

Среда, 23 июня 2021, 09:25
Синоптики рассказали, когда «пылевая буря» покинет Киев
Фото УП

Ситуация с "пылевой бурей" в Киеве улучшится к середине ночи 24 июня, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц могут наблюдаться еще некоторое время.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "22 июня в Киеве зафиксировано ухудшение метеорологической видимости. Данная ситуация не несет угрозы жизни и здоровью граждан. Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время".

Детали: По данным Укргидрометцентра, "пылевую бурю" вызвало выдувание в южных районах России значительного количества грунта и перемещение воздушных масс на территорию Украины, а также усиление ветра до 20 м/с и повышение влажности в столице.

Предыстория: 

  • 22 июня киевляне жаловались на пыль в воздухе и выкладывали снимки "песчаной бури", но показатели воздуха были в пределах нормы, спасатели не имели информации о чрезвычайных погодных явлениях.
  • Позже управление экологии и природных ресурсов КГГА сообщило, что над Левобережной частью Украины зафиксировали пылевую бурю "Астраханский суховей".
  • 21 июня в Facebook сообщали о пылевой буре и смоге в Чернигове.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевэкологияпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: