Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Синоптики рассказали, когда «пылевая буря» покинет Киев

Среда, 23 июня 2021, 09:25
Фото УП

Ситуация с "пылевой бурей" в Киеве улучшится к середине ночи 24 июня, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц могут наблюдаться еще некоторое время.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "22 июня в Киеве зафиксировано ухудшение метеорологической видимости. Данная ситуация не несет угрозы жизни и здоровью граждан. Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время".

Детали: По данным Укргидрометцентра, "пылевую бурю" вызвало выдувание в южных районах России значительного количества грунта и перемещение воздушных масс на территорию Украины, а также усиление ветра до 20 м/с и повышение влажности в столице.

Предыстория: 

  • 22 июня киевляне жаловались на пыль в воздухе и выкладывали снимки "песчаной бури", но показатели воздуха были в пределах нормы, спасатели не имели информации о чрезвычайных погодных явлениях.
  • Позже управление экологии и природных ресурсов КГГА сообщило, что над Левобережной частью Украины зафиксировали пылевую бурю "Астраханский суховей".
  • 21 июня в Facebook сообщали о пылевой буре и смоге в Чернигове.

Украинская правда
Темы: Киевэкологияпогода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Евро-2020: Украина сыграет со Швецией. Все участники 1/8 финала

Группа смерти Евро-2020: Германия спаслась в игре с венграми, три пенальти на Францию и Португалию

Киркорова внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности

В СНБО назвали страны, из которых в Украину может попасть штамм "Дельта"

Евро-2020: Украина выходит в 1/8 финала, помогла Швеция

Путешественники из стран, где бушует "Дельта", будут сдавать тест на границе – Минздрав

Все новости...
Киев
В Киеве приговорили к 10 годам тюрьмы серийного насильника
Киевляне жалуются на "песчаную бурю"
COVID в Киеве: новых больных в 1,5 раза больше, чем выздоровлений
Последние новости
05:30
За 30 лет в ООН прогнозируют больше болезней и коллапс экосистем — все из-за изменений климата
04:45
В Афганистане боевики выпустили ракету по больнице — СМИ
03:43
В Бразилии зафиксировали рекордное количество новых COVID-заражений
03:06
СМИ: Более 40 человек погибли в авиаударе на рынок в Эфиопии
02:30
Европейское агентство: На "Дельту" к сентябрю будет приходиться 90% заражений в ЕС
01:42
СМИ: Иран заявляет о снятии Штатами нефтяных санкций, в Вашингтоне отрицают
00:47
ВОЗ обнаружила проблемы на заводе по производству Sputnik V
00:28
Евро-2020: Украина сыграет со Швецией. Все участники 1/8 финала
00:02
Группа смерти Евро-2020: Германия спаслась в игре с венграми, три пенальти на Францию и Португалию
23:50
Киркорова внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности
Все новости...