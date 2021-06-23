Синоптики рассказали, когда «пылевая буря» покинет Киев
Ситуация с "пылевой бурей" в Киеве улучшится к середине ночи 24 июня, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц могут наблюдаться еще некоторое время.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр
Дословно: "22 июня в Киеве зафиксировано ухудшение метеорологической видимости. Данная ситуация не несет угрозы жизни и здоровью граждан. Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время".
Детали: По данным Укргидрометцентра, "пылевую бурю" вызвало выдувание в южных районах России значительного количества грунта и перемещение воздушных масс на территорию Украины, а также усиление ветра до 20 м/с и повышение влажности в столице.
Предыстория:
- 22 июня киевляне жаловались на пыль в воздухе и выкладывали снимки "песчаной бури", но показатели воздуха были в пределах нормы, спасатели не имели информации о чрезвычайных погодных явлениях.
- Позже управление экологии и природных ресурсов КГГА сообщило, что над Левобережной частью Украины зафиксировали пылевую бурю "Астраханский суховей".
- 21 июня в Facebook сообщали о пылевой буре и смоге в Чернигове.