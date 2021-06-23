"Слуги народу" пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО

Нардепи "Слуги народу" внесли до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонують заборонили судам зупиняти дію санкцій Ради національної безпеки та оборони.

Джерело: сайт Верховної Ради, законопроєкт № 5667

Дослівно текст законопроєкту: "Заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти дії спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, застосованих рішеннями РНБО відповідно до закону "Про санкції".

Деталі: Також передбачається, що оскарження до суду рішень РНБО не буде зупиняти застосування санкцій.

Законопроєкт уже передали на розгляд комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Авторами ініціативи виступили нардепи "Слуги народу": Федір Веніславський, Євгенія Кравчук, Мар’яна Безугла, Галина Третьякова, Андрій Мотовиловець, Владлен Неклюдов, Олена Шуляк, Михайло Лаба, Валерій Стернійчук, Анатолій Костюх, Павло Фролов, Марина Нікітіна, Ігор Кривошеєв, Ігор Негулевський, Олександр Федієнко, Ростислав Тістик.

Нагадаємо:

18 червня Рада нацбезпеки і оборони запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Фукс назвав санкції "помстою" секретаря РНБО Олексія Данілова.

21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.

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