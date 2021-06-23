Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги народу" пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО

Середа, 23 червня 2021, 12:06
Слуги народу пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО

Нардепи "Слуги народу" внесли до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонують заборонили судам зупиняти дію санкцій Ради національної безпеки та оборони.

Джерело: сайт Верховної Ради, законопроєкт № 5667

Дослівно текст законопроєкту: "Заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти дії спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, застосованих рішеннями РНБО відповідно до закону "Про санкції".

Деталі: Також передбачається, що оскарження до суду рішень РНБО не буде зупиняти застосування санкцій.

Законопроєкт уже передали на розгляд комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Авторами ініціативи виступили нардепи "Слуги народу": Федір Веніславський, Євгенія Кравчук, Мар’яна Безугла, Галина Третьякова, Андрій Мотовиловець, Владлен Неклюдов, Олена Шуляк, Михайло Лаба, Валерій Стернійчук, Анатолій Костюх, Павло Фролов, Марина Нікітіна, Ігор Кривошеєв, Ігор Негулевський, Олександр Федієнко, Ростислав Тістик.

Нагадаємо: 

  • 18 червня Рада нацбезпеки і оборони запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Фукс назвав санкції "помстою" секретаря РНБО Олексія Данілова. 
  • 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.

Знати більше: Сильна рука Зеленського. Чи принесуть санкції народну любов

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОсанкціїсудзаконодавствоСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: