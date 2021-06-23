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"Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО

Среда, 23 июня 2021, 12:06

Нардепы "Слуги народа" внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагают запретили судам приостанавливать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: сайт Верховной Рады, законопроект № 5667

Дословно текст законопроекта: "Меры обеспечения иска, применяемые судом, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО в соответствии с законом "О санкциях".

Детали: Также предполагается, что обжалование в суде решений СНБО не будет останавливать применение санкций.

Законопроект уже передали на рассмотрение комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Авторами инициативы выступили нардепы "Слуги народа": Федор Вениславский, Евгения Кравчук, Марьяна Безуглая, Галина Третьякова, Андрей Мотовиловець, Владлен Неклюдов, Елена Шуляк, Михаил Лаба, Валерий Стернийчук, Анатолий Костюх, Павел Фролов, Марина Никитина, Игорь Кривошеев, Игорь Негулевский, Александр Федиенко, Ростислав Тистык.

Напомним: 

  • 18 июня Совет нацбезопасности и обороны ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Фукс назвал санкции "местью" секретаря СНБО Алексея Данилова.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.

Узнать больше: Сильная рука Зеленского. Принесут ли санкции народную любовь

Украинская правда
Темы: СНБОсанкциисудзаконодательствоСлуга народа


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