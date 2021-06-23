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Рятувальники знайшли тіло дитини, що зникла в Київському морі

Середа, 23 червня 2021, 14:42
Фото ДСНС

Тіло дитини 2011 року народження, яка 20 червня разом з дорослим зникла акваторії Київського водосховища поблизу с. Лебедівка, знайшли на відстані 10 км, зниклого дорослого ще шукають.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно: "В акваторії Київського водосховища третю добу тривають пошуки чоловіка, якого на надувному матраці з дитиною віднесло в море поблизу с. Лебедівка. Тіло дитини було знайдено на відстані більше 10 кілометрів від місця зникнення поблизу села Козаровичі, тіло дорослого ще шукають".

Деталі: У ДСНС зазначили, що рятувальники постійно отримують повідомлення про надзвичайні ситуації на воді і часто їх причиною стає безвідповідальність людей.  

Зокрема, рятувальники отримали виклик, що на Київському водосховищі біля с. Ровжі відносить у море човен з людиною. Коли човен відшукали за 10 км від берега, то виявили у ньому чоловіка у стані алкогольного сп’яніння і без будь-яких засобів захисту.

Також надійшло повідомлення, що між с. Ровжі і с. Лебедівка жінку і дитину відносить у море на гумовому човні. Човен виявили на відстані 4 км від берега, у ньому перебувала нетвереза жінка, а дівчинки 10 років на плавзасобі не було.

З’ясувалося, що дитина вистрибнула з човна і поплила до берега самотужки. Її знайшли за 1 км від човна, у воді дівчина пробула близько 2 годин, дуже змерзла і була вкрай знесилена. Дівчинка розповіла рятувальникам, що злякалася, що човен потоне і вистрибнула, щоб врятуватися.

У ДСНС закликали людей бути обережними на воді і ніколи не купатися напідпитку.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: ДСНСдіти


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