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Спасатели нашли тело ребенка, исчезнувшего в Киевском море

Среда, 23 июня 2021, 14:42
Спасатели нашли тело ребенка, исчезнувшего в Киевском море
Фото ГСЧС

Тело ребенка 2011 рождения, который 20 июня вместе со взрослым исчез акватории Киевского водохранилища вблизи с. Лебедевка, нашли в 10 км, исчезнувшего взрослого еще ищут.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно: "В акватории Киевского водохранилища третьи сутки продолжаются поиски мужчины, которого на надувном матрасе с ребенком унесло в море вблизи с. Лебедевка. Тело ребенка было найдено на расстоянии более 10 километров от места исчезновения вблизи села Козаровичи, тело взрослого еще ищут".

Детали: В ГСЧС отметили, что спасатели постоянно получают сообщения о чрезвычайных ситуациях на воде и часто их причиной становится безответственность людей.

В частности, спасатели получили вызов, что на Киевском водохранилище возле с. Ровжи уносит в море лодку с человеком. Когда лодку нашли в 10 км от берега, то обнаружили в ней мужчину в состоянии алкогольного опьянения и без каких-либо средств защиты.

Также поступило сообщение, что между с. Ровжи и с. Лебедевка женщину и ребенка уносит в море на резиновой лодке. Лодку обнаружили на расстоянии 4 км от берега, в ней находилась нетрезвая женщина, а девочки 10 лет на плавсредстве не было.

Выяснилось, что ребенок выпрыгнул из лодки и поплыл к берегу самостоятельно. Ее нашли в 1 км от лодки, в воде девочка пробыла около 2 часов, очень замерзла и была крайне обессилена. Девочка рассказала спасателям, что испугалась, что лодка утонет и выпрыгнула, чтобы спастись.

В ГСЧС призывали людей быть осторожными на воде и никогда не купаться в нетрезвом состоянии.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: ГСЧСдети
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