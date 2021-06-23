Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Спасатели нашли тело ребенка, исчезнувшего в Киевском море

Среда, 23 июня 2021, 14:42
Фото ГСЧС

Тело ребенка 2011 рождения, который 20 июня вместе со взрослым исчез акватории Киевского водохранилища вблизи с. Лебедевка, нашли в 10 км, исчезнувшего взрослого еще ищут.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно: "В акватории Киевского водохранилища третьи сутки продолжаются поиски мужчины, которого на надувном матрасе с ребенком унесло в море вблизи с. Лебедевка. Тело ребенка было найдено на расстоянии более 10 километров от места исчезновения вблизи села Козаровичи, тело взрослого еще ищут".

Детали: В ГСЧС отметили, что спасатели постоянно получают сообщения о чрезвычайных ситуациях на воде и часто их причиной становится безответственность людей.

В частности, спасатели получили вызов, что на Киевском водохранилище возле с. Ровжи уносит в море лодку с человеком. Когда лодку нашли в 10 км от берега, то обнаружили в ней мужчину в состоянии алкогольного опьянения и без каких-либо средств защиты.

Также поступило сообщение, что между с. Ровжи и с. Лебедевка женщину и ребенка уносит в море на резиновой лодке. Лодку обнаружили на расстоянии 4 км от берега, в ней находилась нетрезвая женщина, а девочки 10 лет на плавсредстве не было.

Выяснилось, что ребенок выпрыгнул из лодки и поплыл к берегу самостоятельно. Ее нашли в 1 км от лодки, в воде девочка пробыла около 2 часов, очень замерзла и была крайне обессилена. Девочка рассказала спасателям, что испугалась, что лодка утонет и выпрыгнула, чтобы спастись.

В ГСЧС призывали людей быть осторожными на воде и никогда не купаться в нетрезвом состоянии.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: ГСЧСдети


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости среды и ночи: "Дельта" в Украине, Евро-2020, эсминец Defender

ВОЗ обнаружила проблемы на заводе по производству Sputnik V

Евро-2020: Украина сыграет со Швецией. Все участники 1/8 финала

Группа смерти Евро-2020: Германия спаслась в игре с венграми, три пенальти на Францию и Португалию

Киркорова внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности

В СНБО назвали страны, из которых в Украину может попасть штамм "Дельта"

Все новости...
ГСЧС
Продолжаются поиски пострадавших в результате оползня у моря в Одесской области
Два человека оказались под землей во время работ в Тернополе: один из рабочих не выжил
За три выходных в Украине утонули 6 детей и 34 взрослых
Последние новости
08:48
В Варшаве задержали украинца, который нарушил ПДД и отбивался от полиции огнетушителем
08:40
На востоке 22 нарушения "тишины" за сутки, у Авдеевки и Песков – провокации беспилотниками
08:28
В Литве пограничники применили слезоточивый газ из-за бунта мигрантов
08:21
Меньше тысячи случаев COVID в Украине за сутки, едва ли не четверть – в Киеве
08:00
Главные новости среды и ночи: "Дельта" в Украине, Евро-2020, эсминец Defender
07:37
Учредители криптобиржи в ЮАР исчезли вместе с биткоинами на 3 миллиарда долларов
07:05
Украина — вторая в Европе по ежедневной смертности от коронавируса
06:26
США добавят предупреждение о возможном воспалении сердца для некоторых COVID-вакцин
05:30
За 30 лет в ООН прогнозируют больше болезней и коллапс экосистем — все из-за изменений климата
04:45
В Афганистане боевики выпустили ракету по больнице — СМИ
Все новости...