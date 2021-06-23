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Президенти Грузії і України назвали спільні цілі: деокупація, Євросоюз та співпраця

Середа, 23 червня 2021, 15:43
Фото ОПУ

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала спільними цілями України та Грузії деокупацію територій обох країн, інтеграцію з Євросоюзом, вступ до НАТО та розвиток співпраці.

Джерело: Зурабішвілі на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу 23 червня у Києві, Офіс президента

Пряма мова Зурабішвілі: "Наші відносини повертаються до норми. У нас є паралельні задання і спільні цілі – деокупація наших територій, Євросоюз та шлях до НАТО, зростання міжрегіонального співробітництва. Окупація – це біль наших країн, шкода і виклик".

Пряма мова Зеленського: "Одне з ключових завдань для України та наших партнерів – посилення безпекової співпраці в Чорноморському регіоні. Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі та судноплавства. Ми прагнемо посилити взаємодію між нашими країнами, флотами держав-партнерів у Чорному морі. Активно працюємо над реалізацією цієї ініціативи з Грузією та іншими сусідами, і я сподіваюся, незабаром побачимо конкретний прогрес".

Деталі: Зеленський також наголосив, що Україна та Грузія мають спільні цілі щодо набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО, а також спільне бачення подальшого розвитку Східного партнерства.

За словами Зурабішвілі, наразі завдання обох країн на шляху інтеграції – посилити співробітництво у сфері кібербезпеки та безпеки Чорноморського регіону.

Зеленський також зазначив, що Грузія є важливим торговельним партнером для України у регіоні Південного Кавказу.

Він висловив упевненість, що попри пандемію коронавірусу вже в цьому році країни значно активізують торговельно-економічну співпрацю.

Також, за його словами, на порядку денному – взаємне визнання документів про вакцинацію, що максимально спростить перетин кордону громадянами обох країн.

Під час зустрічі сторони обговорили питання повернення на батьківщину громадян обох держав, яких наразі утримують під вартою в Україні та Грузії.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: УкраїнаГрузіяНАТО


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