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Президенты Грузии и Украины назвали общие цели: деоккупация, Евросоюз и сотрудничество

Среда, 23 июня 2021, 15:43
Фото ОПУ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала общими целями Украины и Грузии деоккупацию территорий обеих стран, интеграцию с Евросоюзом, вступление в НАТО и развитие сотрудничества.

Источник: Зурабишвили на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге 23 июня в Киеве, Офис президента

Прямая речь Зурабишвили: "Наши отношения возвращаются к норме. У нас есть параллельные задания и общие цели – деоккупация наших территорий, Евросоюз и путь в НАТО, рост межрегионального сотрудничества. Оккупация – это боль наших стран, вред и вызов".

Прямая речь Зеленского: "Одна из ключевых задач для Украины и наших партнеров – усиление сотрудничества по безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства. Мы стремимся усилить взаимодействие между нашими странами, флотами государств-партнеров в Черном море. Активно работаем над реализацией этой инициативы с Грузией и другими соседями, и я надеюсь, вскоре увидим конкретный прогресс".

Детали: Зеленский также отметил, что Украина и Грузия имеют общие цели по приобретению полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также общее видение дальнейшего развития Восточного партнерства.

По словам Зурабишвили, сейчас задача обеих стран на пути к интеграции – усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности и безопасности Черноморского региона.

Зеленский также отметил, что Грузия является важным торговым партнером для Украины в регионе Южного Кавказа.

Он выразил уверенность, что несмотря на пандемию коронавируса уже в этом году страны значительно активизируют торгово-экономическое сотрудничество.

Также, по его словам, на повестке дня – взаимное признание документов о вакцинации, которое максимально упростит пересечение границы гражданами обеих стран.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы возвращения на родину граждан обоих государств, которые сейчас находится под стражей в Украине и Грузии.

Украинская правда
Темы: УкраинаГрузияНАТО


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