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Масове отруєння у Харкові: у ресторані знайшли стафілокок та сальмонелу

Середа, 23 червня 2021, 18:02
Масове отруєння у Харкові: у ресторані знайшли стафілокок та сальмонелу

Внаслідок харчування у ресторані Харкова до лікарень потрапили 89 осіб, зокрема 19 дітей, у хворих виявили сальмонелу та стафілокок. 

Джерело: Харківський лабцентр 

Деталі: Наразі у медичних закладах перебувають 69 отруєних, ще 4 перебувають на амбулаторному лікуванні. 

Результати бактеріологічного обстеження хворих підтвердили у 42 осіб сальмонелу. Серед них є двоє працівників закладу. Ще у 6 працівників знайшли стафілокок. У одного хворого виявили кишкову паличку, у 6-ти – умовно-патогенні збудники. 

Сальмонелу та клебсієлу пневмонію виявили в об’єктах зовнішнього середовища та харчових продуктах в ресторані. Йдеться про омлет, салат, сир м’який, курятина, роли. 

У лабцентрі кажуть, що ймовірною причиною спалаху було вживання суші, які приготували з порушенням санітарних вимог. 

Передісторія

  • 16 червня до служби контролю якості ресторану "Якіторія", що розташований в Харкові на вулиці Квітки-Основ’яненка, звернулися відвідувачі зі скаргами на погане самопочуття. Керівництво ресторану вирішило тимчасово закрити його.
  • Станом на 18 червня було зареєстровано 57 випадків захворювання, зокрема 16 серед дітей. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція неуточнена, середнього ступеню важкості. Хворі пов’язуювали свій стан із вживанням готових страв (переважно суші) у закладі громадського харчування м. Харків ТОВ "Ресторація №1" (ресторани "Якіторія", "Мафія")".
  • Станом на 19 червня 78 осіб було госпіталізовано в Харкові після візиту до закладів "Якіторія" та "Мафія".
  • Харківська міська рада запропонувала власникам мережі закладів "Якіторія" та "Мафія" взяти участь у лікуванні відвідувачів, які у них отруїлися.
  • 21 червня повідомлялось про 85 осіб, які скаржились на симптоми отруєння. 

Українська правда

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Теми: Харків
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