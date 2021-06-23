Масове отруєння у Харкові: у ресторані знайшли стафілокок та сальмонелу

Внаслідок харчування у ресторані Харкова до лікарень потрапили 89 осіб, зокрема 19 дітей, у хворих виявили сальмонелу та стафілокок.

Джерело: Харківський лабцентр

Деталі: Наразі у медичних закладах перебувають 69 отруєних, ще 4 перебувають на амбулаторному лікуванні.

Результати бактеріологічного обстеження хворих підтвердили у 42 осіб сальмонелу. Серед них є двоє працівників закладу. Ще у 6 працівників знайшли стафілокок. У одного хворого виявили кишкову паличку, у 6-ти – умовно-патогенні збудники.

Сальмонелу та клебсієлу пневмонію виявили в об’єктах зовнішнього середовища та харчових продуктах в ресторані. Йдеться про омлет, салат, сир м’який, курятина, роли.

У лабцентрі кажуть, що ймовірною причиною спалаху було вживання суші, які приготували з порушенням санітарних вимог.

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