Массовое отравление в Харькове: в ресторане нашли стафилококк и сальмонеллу

Вследствие питания в ресторане Харькова в больницы попали 89 человек, в том числе 19 детей, у больных обнаружили сальмонеллу и стафилококк.

Источник: Харьковский лабцентр

Детали: Сейчас в медицинских учреждениях находятся 69 отравившихся, еще 4 находятся на амбулаторном лечении.

Результаты бактериологического обследования больных подтвердили у 42 человек сальмонеллу. Среди них есть двое работников заведения. Еще у 6 работников нашли стафилококк. У одного больного обнаружили кишечную палочку, у 6 - условно-патогенные возбудители.

Сальмонеллу и клебсиеллу пневмонию обнаружили в объектах внешней среды и пищевых продуктах в ресторане. Речь идет о омлете, салате, сыре мягком, курятине, ролах.

В лабцентре говорят, что вероятной причиной вспышки было употребление суши, которые приготовили с нарушением санитарных требований.

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