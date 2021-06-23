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Массовое отравление в Харькове: в ресторане нашли стафилококк и сальмонеллу

Среда, 23 июня 2021, 18:02

Вследствие питания в ресторане Харькова в больницы попали 89 человек, в том числе 19 детей, у больных обнаружили сальмонеллу и стафилококк.

Источник: Харьковский лабцентр

Детали: Сейчас в медицинских учреждениях находятся 69 отравившихся, еще 4 находятся на амбулаторном лечении.

Результаты бактериологического обследования больных подтвердили у 42 человек сальмонеллу. Среди них есть двое работников заведения. Еще у 6 работников нашли стафилококк. У одного больного обнаружили кишечную палочку, у 6 - условно-патогенные возбудители.

Сальмонеллу и клебсиеллу пневмонию обнаружили в объектах внешней среды и пищевых продуктах в ресторане. Речь идет о омлете, салате, сыре мягком, курятине, ролах.

В лабцентре говорят, что вероятной причиной вспышки было употребление суши, которые приготовили с нарушением санитарных требований.

Предыстория:

  • По данным СМИ, 16 июня в службу контроля качества ресторана "Якитория", который находится в Харькове на улице Квитки-Основьяненко, обратились посетители с жалобами на плохое самочувствие. Руководство ресторана решило временно закрыть его. 
  • По состоянию на 18 июня было зарегистрировано 57 случаев заболевания, в том числе 16 среди детей. Заболевшие связывали свое состояние с употреблением готовых блюд (преимущественно суши) в заведении общественного питания г. Харьков ООО "Ресторація №1" (рестораны "Якитория", "Мафия")".
  • По состоянию на 19 июня уже 78 человек были госпитализированы в Харькове после визита в учреждения "Якитория" и "Мафия".
  • Харьковский городской совет предложил владельцам сети заведений "Якитория" и "Мафия" принять участие в лечении посетителей, которые в них отравились.
  • 21 июня стало известно о 85 случаях отравления. 

Украинская правда
Темы: Харьков


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