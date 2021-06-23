Моряк, який підпалив будинок у Білогородці, зізнався у жорстокому вбивстві - поліція
Чоловік, якого затримали за підозрою у підпалі будинку в Білогородці на Київщині та жорстокому вбивстві, дає визнавальні докази.
Джерело: очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook, який оприлюднив також відео з підозрюваним, прокуратура Київщини
Пряма мова підозрюваного: "Скоїв вбивство у стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири і самого тіла за допомогою бензину. В злочині розкаююсь, свою провину визнаю, готовий співпрацювати зі слідством".
Деталі: За словами Нєбитова, 43-річний чоловік, який мешкав неподалік від вбитого, зізнався, що скоїв злочин через сварку за гараж, який він надавав в оренду загиблому, після вживання алкогольних напоїв.
Нині моряку повідомлено про підозру за двома статтями КК: умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та умисне знищення та пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки. За попередніми даними, у четвер 24 червня суд обере чоловіку міру запобіжного заходу. Слідство подало клопотання про тримання під вартою.
Що передувало: 22 червня правоохоронці затримали жителя Білогородки на Київщині - моряка 1978 року народження, який проживав неподалік, за підозрою у жорстокому вбивстві та підпалі житлового будинку. За даними слідства, 47-річному вихідцю з Кременчуга перерізали горло, нанесли три удари ножем у груди, а також вирізали серце і частину легенів.
Передісторія:
- 21 червня в селі Білогородка Бучанського району Київської області в 5-поверховому житловому будинку у квартирі на третьому поверсі стався вибух із подальшим горінням. Було знайдено тіло загиблого чоловіка. Двоє людей, зокрема дитина, 2008 року народження, були госпіталізовані. Ще шестеро людей постраждали, але після огляду медпрацівниками від госпіталізації відмовилися.
- Президент Володимир Зеленський вимагав встановити причини вибуху і надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх будинків.
- 22 червня стало відомо, що фахівці вивчають різні версії причини вибуху в п'ятиповерховому житловому будинку в с. Білогородка Київської області.