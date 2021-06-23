Моряк, який підпалив будинок у Білогородці, зізнався у жорстокому вбивстві - поліція

Чоловік, якого затримали за підозрою у підпалі будинку в Білогородці на Київщині та жорстокому вбивстві, дає визнавальні докази.

Джерело: очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook, який оприлюднив також відео з підозрюваним, прокуратура Київщини

Пряма мова підозрюваного: "Скоїв вбивство у стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири і самого тіла за допомогою бензину. В злочині розкаююсь, свою провину визнаю, готовий співпрацювати зі слідством".

Деталі: За словами Нєбитова, 43-річний чоловік, який мешкав неподалік від вбитого, зізнався, що скоїв злочин через сварку за гараж, який він надавав в оренду загиблому, після вживання алкогольних напоїв.

Нині моряку повідомлено про підозру за двома статтями КК: умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та умисне знищення та пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки. За попередніми даними, у четвер 24 червня суд обере чоловіку міру запобіжного заходу. Слідство подало клопотання про тримання під вартою.

Що передувало: 22 червня правоохоронці затримали жителя Білогородки на Київщині - моряка 1978 року народження, який проживав неподалік, за підозрою у жорстокому вбивстві та підпалі житлового будинку. За даними слідства, 47-річному вихідцю з Кременчуга перерізали горло, нанесли три удари ножем у груди, а також вирізали серце і частину легенів.

Передісторія: