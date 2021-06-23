Совершивший поджог дома в Белогородке моряк сознался в жестоком убийстве - полиция

Мужчина, задержанный по подозрению в поджоге дома в Белогородке Киевской области и жестоком убийстве, дает признательные показания.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Facebook, который обнародовал также видео с подозреваемым, прокуратура Киевской области

Прямая речь подозреваемого: "Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь, свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием".

Детали: По словам Небытова, 43-летний мужчина, который жил неподалеку от убитого, признался, что совершил преступление при ссоре из-за гаража, который он предоставлял в аренду погибшему, при употреблении алкоголя.

Сейчас моряку сообщено о подозрении по двум статьям УК: умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия. По предварительным данным, в четверг 24 июня суд изберет задержанному меру пресечения. Следствие подало ходатайство о содержании под стражей.

Что предшествовало: 22 июня правоохранители задержали жителя Белогородки на Киевщине - моряка 1978 года рождения, который проживал неподалеку, по подозрению в жестоком убийстве и поджоге жилого дома. По данным следствия, 47-летнему выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких.

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