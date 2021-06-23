Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Велика Британія виявила найбільше випадків COVID-19 з лютого

Середа, 23 червня 2021, 22:16

За минулу добу у Великій Британії зафіксували 16 135 випадків коронавірусу – це найбільша кількість хворих з 6 лютого. 

Джерело: Sky News

Деталі: 6 лютого зареєстрували рекордні 18 262 випадків захворювання. 

Водночас, за минулу добу померли від ускладнень 19 осіб. 

Добою раніше повідомлялось про 11 625 нових хворих та 27 летальних випадків. 

Також за минулу добу майже 300 тисяч британців отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, другу дозу– більше 250 тисяч. 

За час кампанії вакцинації було введено понад 75 мільйонів доз. Статистика свідчить, що понад 60% громадян були повністю вакциновані, а більше 82% – отримали одну дозу. 

Що передувало: Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматись від подорожей до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії, де спостерігається найбільший спалах різновиду коронавірусу "Дельта".

З 25 червня почне діяти вимога наявності негативного тесту на коронавірус для громадян, які повертаються із країн, де стрімко поширюється агресивний штам коронавірусу "Дельта". 

Українська правда
Теми: Велика Британіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини середи і ночі: “Дельта” в Україні, Євро-2020, есмінець Defender

ВООЗ виявила проблеми на заводі з виробництва Sputnik V

Євро-2020: Україна зіграє зі Швецією. Всі учасники 1/8 фіналу

Група смерті Євро-2020: Німеччина врятувалася у грі з угорцями, три пенальті на Францію і Португалію

Кіркорова внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

В РНБО назвали країни, з яких до України може потрапити штам "Дельта"

Усі новини...
Велика Британія
Міноборони України готує заяву щодо витівки РФ у Чорному морі
Міноборони Британії: військові РФ не стріляли по есмінцю, корабель був у водах України
МЗС відреагувало на нібито пальбу РФ у бік британського есмінця в Чорному морі
Останні новини
08:48
У Варшаві затримали українця, який порушив ПДР і відбивався від поліції вогнегасником
08:40
На сході 22 порушення “тиші” за добу, біля Авдіївки і Пісків – провокації безпілотниками
08:28
У Литві прикордонники застосували сльозогінний газ через бунт мігрантів
08:21
Менше тисячі випадків COVID в Україні за добу, ледь не чверть – у Києві
08:00
Головні новини середи і ночі: “Дельта” в Україні, Євро-2020, есмінець Defender
07:37
Засновники криптобіржі в ПАР зникли разом з біткоїнами на 3 мільярди доларів
07:05
Україна — друга в Європі за щоденною смертністю від коронавірусу
06:26
США додадуть попередження про можливе запалення серця для деяких COVID-вакцин
05:30
За 30 років в ООН прогнозують більше хвороб та колапс екосистем — все через зміни клімату
04:45
В Афганістані бойовики випустили ракету по лікарні — ЗМІ
Усі новини...