Велика Британія виявила найбільше випадків COVID-19 з лютого

За минулу добу у Великій Британії зафіксували 16 135 випадків коронавірусу – це найбільша кількість хворих з 6 лютого.

Джерело: Sky News

Деталі: 6 лютого зареєстрували рекордні 18 262 випадків захворювання.

Водночас, за минулу добу померли від ускладнень 19 осіб.

Добою раніше повідомлялось про 11 625 нових хворих та 27 летальних випадків.

Також за минулу добу майже 300 тисяч британців отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, другу дозу– більше 250 тисяч.

За час кампанії вакцинації було введено понад 75 мільйонів доз. Статистика свідчить, що понад 60% громадян були повністю вакциновані, а більше 82% – отримали одну дозу.

Що передувало: Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматись від подорожей до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії, де спостерігається найбільший спалах різновиду коронавірусу "Дельта".

З 25 червня почне діяти вимога наявності негативного тесту на коронавірус для громадян, які повертаються із країн, де стрімко поширюється агресивний штам коронавірусу "Дельта".