Великобритания обнаружила больше всего случаев COVID-19 с февраля

За минувшие сутки в Великобритании зафиксировали 16 135 случаев коронавируса – это самое большое количество больных с 6 февраля.

Источник: Sky News

Детали: 6 февраля зарегистрировали рекордные 18 262 случаев заболевания.

В то же время, за минувшие сутки умерли от осложнений 19 человек.

Сутками ранее сообщалось о 11 625 новых больных и 27 летальных случаях.

Также за минувшие сутки почти 300 тысяч британцев получили первую дозу вакцины от коронавируса, вторую дозу – более 250 тысяч.

За время кампании вакцинации было введено более 75 миллионов доз. Статистика свидетельствует, что более 60% граждан были полностью вакцинированы, а более 82% – получили одну дозу.

Что предшествовало: Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию, Индию, Великобританию и Португалию, где наблюдается наибольшая вспышка разновидности коронавируса "Дельта".

С 25 июня начнет действовать требование наличия отрицательного теста на коронавирус для граждан, возвращающихся из стран, где стремительно распространяется агрессивный штамм коронавируса "Дельта".