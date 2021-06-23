Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Великобритания обнаружила больше всего случаев COVID-19 с февраля

Среда, 23 июня 2021, 22:16

За минувшие сутки в Великобритании зафиксировали 16 135 случаев коронавируса – это самое большое количество больных с 6 февраля.

Источник: Sky News

Детали: 6 февраля зарегистрировали рекордные 18 262 случаев заболевания.

В то же время, за минувшие сутки умерли от осложнений 19 человек.

Сутками ранее сообщалось о 11 625 новых больных и 27 летальных случаях.

Также за минувшие сутки почти 300 тысяч британцев получили первую дозу вакцины от коронавируса, вторую дозу – более 250 тысяч.

За время кампании вакцинации было введено более 75 миллионов доз. Статистика свидетельствует, что более 60% граждан были полностью вакцинированы, а более 82% – получили одну дозу.

Что предшествовало: Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию, Индию, Великобританию и Португалию, где наблюдается наибольшая вспышка разновидности коронавируса "Дельта".

С 25 июня начнет действовать требование наличия отрицательного теста на коронавирус для граждан, возвращающихся из стран, где стремительно распространяется агрессивный штамм коронавируса "Дельта".

Украинская правда
Темы: Великобританиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости среды и ночи: "Дельта" в Украине, Евро-2020, эсминец Defender

ВОЗ обнаружила проблемы на заводе по производству Sputnik V

Евро-2020: Украина сыграет со Швецией. Все участники 1/8 финала

Группа смерти Евро-2020: Германия спаслась в игре с венграми, три пенальти на Францию и Португалию

Киркорова внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности

В СНБО назвали страны, из которых в Украину может попасть штамм "Дельта"

Все новости...
Великобритания
Минобороны Украины готовит заявление относительно выходки РФ в Черном море
Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины
МИД отреагировал на якобы стрельбу РФ в сторону британского эсминца в Черном море
Последние новости
08:48
В Варшаве задержали украинца, который нарушил ПДД и отбивался от полиции огнетушителем
08:40
На востоке 22 нарушения "тишины" за сутки, у Авдеевки и Песков – провокации беспилотниками
08:28
В Литве пограничники применили слезоточивый газ из-за бунта мигрантов
08:21
Меньше тысячи случаев COVID в Украине за сутки, едва ли не четверть – в Киеве
08:00
Главные новости среды и ночи: "Дельта" в Украине, Евро-2020, эсминец Defender
07:37
Учредители криптобиржи в ЮАР исчезли вместе с биткоинами на 3 миллиарда долларов
07:05
Украина — вторая в Европе по ежедневной смертности от коронавируса
06:26
США добавят предупреждение о возможном воспалении сердца для некоторых COVID-вакцин
05:30
За 30 лет в ООН прогнозируют больше болезней и коллапс экосистем — все из-за изменений климата
04:45
В Афганистане боевики выпустили ракету по больнице — СМИ
Все новости...