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Подорожувальники з країн, де вирує “Дельта”, будуть здавати тести на кордоні – МОЗ

Середа, 23 червня 2021, 19:51
Подорожувальники з країн, де вирує “Дельта”, будуть здавати тести на кордоні – МОЗ

З 25 червня почне діяти вимога наявності негативного тесту на коронавірус для громадян, які повертаються із країн, де стрімко поширюється агресивний штам коронавірусу "Дельта". 

Джерело: МОЗ з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна

Деталі: За словами Кузіна, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Так, громадяни, які прибули з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії не зможуть перетнути український кордон, якщо не зроблять експрес-тест на коронавірус безпосередньо на пункті пропуску. 

Зазначається, що рішення буде поширюється також на тих, хто перебував на території цих країн не менше семи днів. 

У МОЗ кажуть, що вказана норма почне діяти з 25 червня. 

Окрім того, до 25 червня за дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції для протидію поширенню нового штаму. 

Що передувало: Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматись від подорожей до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії, де спостерігається найбільший спалах різновиду коронавірусу "Дельта".

Штам коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії, зафіксували в Україні.

Нагадаємо: У Росії за минулу добу померли 548 хворих на COVID-19 – це максимальний показник з лютого.

13 червня в Росії заявили про наявність нових, оригінальних мутацій коронавірусу.

Українські вчені припускають, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗ
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