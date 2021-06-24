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Євро-2020: Україна зіграє зі Швецією. Всі учасники 1/8 фіналу

Четвер, 24 червня 2021, 00:28

Після завершальних матчів групового турніру визначилися усі учасники 1/8 фіналу Євро-2020. 

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Збірна України, що вийшла до плей-офф з третього місця зустрінеться з переможцем групи Е - командою Швеції. Поєдинок пройде 29 червня у шотландському Глазго.

Матчі 1/8 фіналу стартують 26 червня і завершаться 29 червня.

1/8 фіналу

26 червня

1: Вельс - Данія (18:00, Амстердам)

2: Італія - Австрія (21:00, Лондон)

27 червня

3: Нідерланди - Чехія (18:00, Будапешт)

4: Бельгія - Португалія (21:00, Севилья)

28 червня

5: Хорватія - Іспанія (18:00, Копенгаген)

6: Франція - Швейцарія (21:00, Бухарест)

29 червня

7: Англія - Німеччина (18:00, Лондон)

8: Швеція - Україна (21:00, Глазго)

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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