Євро-2020: Україна зіграє зі Швецією. Всі учасники 1/8 фіналу
Четвер, 24 червня 2021, 00:28
Після завершальних матчів групового турніру визначилися усі учасники 1/8 фіналу Євро-2020.
Джерело: "Українська правда"
Деталі: Збірна України, що вийшла до плей-офф з третього місця зустрінеться з переможцем групи Е - командою Швеції. Поєдинок пройде 29 червня у шотландському Глазго.
Матчі 1/8 фіналу стартують 26 червня і завершаться 29 червня.
1/8 фіналу
26 червня
1: Вельс - Данія (18:00, Амстердам)
2: Італія - Австрія (21:00, Лондон)
27 червня
3: Нідерланди - Чехія (18:00, Будапешт)
4: Бельгія - Португалія (21:00, Севилья)
28 червня
5: Хорватія - Іспанія (18:00, Копенгаген)
6: Франція - Швейцарія (21:00, Бухарест)
29 червня
7: Англія - Німеччина (18:00, Лондон)
8: Швеція - Україна (21:00, Глазго)
Микола Аврамчук для УП