Евро-2020: Украина сыграет со Швецией. Все участники 1/8 финала
Четверг, 24 июня 2021, 00:28
После заключительных матчей группового турнира определились все участники 1/8 финала Евро-2020.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Сборная Украины, которая вышла в плей-офф с третьего места, встретится с победителем группы Е - командой Швеции. Поединок пройдет 29 июня во шотландском Глазго.
Матчи 1/8 финала стартуют 26 июня и завершатся 29 июня.
1/8 финала
26 июня
1: Уэльс - Дания (18:00, Амстердам)
2: Италия - Австрия (21:00, Лондон)
27 июня
3: Нидерланды - Чехия (18:00, Будапешт)
4: Бельгия - Португалия (21:00, Севилья)
28 июня
5: Хорватия - Испания (18:00, Копенгаген)
6: Франция - Швейцария (21:00, Бухарест)
29 июня
7: Англия - Германия (18:00, Лондон)
8 Швеция - Украина (21:00, Глазго)
Николай Аврамчук для УП