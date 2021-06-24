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Евро-2020: Украина сыграет со Швецией. Все участники 1/8 финала

Четверг, 24 июня 2021, 00:28

После заключительных матчей группового турнира определились все участники 1/8 финала Евро-2020. 

Источник: "Украинская правда"

Детали: Сборная Украины, которая вышла в плей-офф с третьего места, встретится с победителем группы Е - командой Швеции. Поединок пройдет 29 июня во шотландском Глазго.

Матчи 1/8 финала стартуют 26 июня и завершатся 29 июня.

1/8 финала

26 июня

1: Уэльс - Дания (18:00, Амстердам)

2: Италия - Австрия (21:00, Лондон)

27 июня

3: Нидерланды - Чехия (18:00, Будапешт)

4: Бельгия - Португалия (21:00, Севилья)

28 июня

5: Хорватия - Испания (18:00, Копенгаген)

6: Франция - Швейцария (21:00, Бухарест)

29 июня

7: Англия - Германия (18:00, Лондон)

8 Швеция - Украина (21:00, Глазго)

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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