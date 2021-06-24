ЗМІ: Іран заявляє про зняття Штатами нафтових санкцій, у Вашингтоні заперечують

Іран заявив, що США погодилися зняти всі санкції щодо іранської нафти і судноплавства, водночас у Вашингтоні заявляють, що "нічого не узгоджено, поки все не погоджено" в переговорах щодо ядерної угоди.

Джерело: представник Держдепартаменту у Reuters та Al Jazeera, що наводить слова слова глави адміністрації президента Ірану Хасана Рухані Махмуда Ваезі

Деталі: Ваезі заявив, що "було досягнуто згоди про скасування всіх санкцій щодо страхування, нафти і судноплавства, запроваджених колишнім президентом США Дональдом Трампом".

Представник Держдепартаменту розповів на умовах анонімності Reuters, що учасники переговорів іноді складають проекти текстів, але уточнив, що угоди не буде, поки всі питання не будуть вирішені.

Пряма мова представник Держдепартаменту: "Під час переговорів такої складності, переговорники намагаються скласти текст, що відображає основні питання, але, знову ж таки, нічого не узгоджено, поки все не погоджено".

Деталі: Переговори були перервані в неділю для консультацій в столицях, через два дні після того, як в Ірані відбулися президентські вибори, на яких переміг прихильник жорсткої лінії Ібрагім Раїсі, який підпадає під санкції США. Раїсі повинен замінити Рухані в серпні.

Що передувало: Раніше у ЗМІ повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена хоче домовитися з Іраном щодо ядерної угоди протягом шести тижнів, що залишилися до інавгурації нового іранського президента.

Передісторія:

Іранська ядерна угода була підписана у 2015 році між Іраном та Групою 5+1 (постійними членами Ради безпеки ООН – США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм – плюс Німеччиною) та ЄС.

Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.

За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

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